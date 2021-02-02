Київські митники знайшли в міжнародній бандеролі деталі до винищувача "МіГ-29”

Відправник задекларував "запчастини"

Відправник задекларував "запчастини"

Фото: Київської митниці

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську митницю.

Прилад військового призначення, складову винищувача "МіГ-29", Київською митницею виявлено у міжнародному поштовому відправленні до М’янми.

Як зазначив в декларації відправник-киянин, в бандеролі, яка прямувала за кордон, мали знаходитися запчастини.

Однак, як встановили митні експерти, виявлений прилад – це автономна рульова машина "АРМ-150М" для літальних апаратів військового призначення, а саме для керування по тангажу багатоцільового винищувача четвертого покоління "МіГ-29". Проте, як відомо, бойова і спеціальна військова техніка взагалі не може перебувати у власності громадян, - повідомляють митники.

У відомстві додали, що згідно з українським законодавством, вивезення таких приладів можливе лише за наявності відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю. Такі документи митниці відправником не надавалися.

Таким чином, киянин відправив за кордон товар, пересилання якого через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях заборонено як українським законодавством, так і актами Всесвітнього поштового союзу, - зазначається у повідомленні.

Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за статтями 472 та 473 Митного кодексу України. Прилад вилучено.

Київські митники у поштовому відправленні до М’янми вилучили складову винищувача "МіГ-29" Прилад військового... Posted by Київська митниця on Tuesday, February 2, 2021

Як повідомлялося раніше, 23 січня двохсот- та трьохсотграмові брили бурштину віз киянин до ОАЕ "як сувеніри".

А 14 січня золоті годинники з діамантами на 1,5 млн намагалися пронести через "зелений коридор" в аеропорту "Бориспіль". "ROLEX" та "ULYSSE NARDIN" були в ручній поклажі громадянина Вірменії, який прибув авіарейсом з Єревану.