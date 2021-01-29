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29 січня 2021, 17:36 203

На Буковині посадовці-фіскали "кришували" експорт горіхів в обхід оподаткування. Збитки – 258 млн грн

29 січня 2021, 17:36 203
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Продукцію постачали до країн ЄС та Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами
Продукцію постачали до країн ЄС та Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами
Фото СБУ
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На Буковині СБУ викрила посадовців фіскальної служби, які завдали збитків держбюджету на понад 250 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу УСБУ в Чернівецькій області.

Служба безпеки України викрила на Буковині протиправну діяльність групи посадовців фіскальної служби, які організували схему незаконного експорту агропродукції.

Керівники окремих підрозділів ГУ ДФС у Чернівецькій області діяли за змовою з представниками комерційних структур. Посадовці сприяли комерсантам у вивезенні через підконтрольні фіктивні фірми великих партій волоських горіхів. Продукцію поставляли до країн ЄС та Близького Сходу за сфальсифікованими товаросупровідними документами, - повідомляють у відомстві.

За попередніми оцінками, дії чиновників призвели до ненадходження до державного бюджету України податків, зборів та інших обов’язкових платежів на майже 258 мільйонів гривень.

За результатами обшуків на митних постах, органах державної фіскальної служби, місцях проживання фігурантів правоохоронці вилучили документацію, чорнові записи, печатки та штампи, що можуть свідчити про проведення незаконної діяльності.

Наразі 11 особам повідомлено про підозру, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, сьогодні у Полтаві затримали ексчиновника за підозрою в хабарництві.

митниця СБУ чиновники ДФС Буковина контрабанда

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