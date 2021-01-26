На Волині вилучили майже 200 кілограмів контрабандного бурштину

Ціна конфіскованого товару становить 500 тисяч гривень

Ціна конфіскованого товару становить 500 тисяч гривень

Фото: СБУ

На Волині співробітники Служби безпеки України вилучили майже 180 кілограмів незаконно видобутого бурштину-сирцю.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Жителі Закарпаття скуповували "сонячний камінь" у місцевих нелегальних копачів. Після сортування і розфасовки зловмисники переправляли бурштин до країн Євросоюзу. Правоохоронці затримали одного зі скупників з партією "товару". За попередніми оцінками, мінімальна вартість бурштину становить 0,5 мільйона гривень", - повідомили оперативники.

Вилучений "сонячний камінь" направлено для проведення відповідних експертиз. Триває досудове розслідування, розпочате за ч. 2 ст. 240-1 (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Волині зупинили вантажівку з контрабандним товаром вартістю маже 5 мільйонів.