Из "ковидного" фонда не использовали почти 12 млрд грн

В Счетной палате полагают, что из-за ненадлежащей координации действий правительства

В Счетной палате полагают, что из-за ненадлежащей координации действий правительства

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Из Фонда борьбы с коронавирусом не использовали 11,9 млрд грн из 78,4 млрд грн.

Это сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Счетной палаты.

Причиной неиспользования 11,9 млрд грн из 78,4 млрд грн ковидного фонда председатель Счетной палаты Валерий Пацкан считает ненадлежащую координацию действий правительства.

11,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 по состоянию на 1 января 2021 года не использованы. Преимущественно, из-за ненадлежащей координации действий правительства на борьбу с пандемией, - заявил Валерий Пацкан.

Фонд в апреле 2020 года составил 78,4 млрд грн. Отмечается, что из 37-ми бюджетных программ нереализованными в полном объеме остались 32. Председатель Счетной палаты акцентировал внимание на четырех программах, по которым были не использованы наибольшие суммы средств Фонда:

- 1,4 млрд грн – Минздрав, реализация программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения (дополнительное финансирование);

- 4,7 млрд грн – Минсоцполитики, предоставление Пенсионным фондом единовременного пособия лицам, которые могут потерять доходы в случае запрета их деятельности вследствие усиления ограничительных мер;

- 2,1 млрд грн – Минздрав, обеспечения готовности и реагирования системы общественного здоровья на вспышки COVID-19, обеспечение средствами индивидуальной защиты;

- 1,2 млрд грн – Минэкономики, предоставление одноразовой материальной помощи субъектам хозяйствования на период осуществления ограничительных мероприятий.

По мнению Пацкана, среди причин неиспользования средств основной была ненадлежащая координация действий правительства, а также непоследовательные и несвоевременные решения.

Речь идет о преждевременных решениях правительства о выделении средств, как следствие − почти четверть от суммы общего объема Фонда – 19 млрд грн – были перераспределены. Непоследовательные и несвоевременные действия правительства относительно выделения средств. Сначала Кабмин выделяет 35 млрд грн на дороги, потом 8,8 млрд грн забирает. 1 млрд на экспресс-тесты и 900 млн грн на кислород выделяют аж в ноябре, и остается 2 месяца до конца года. Освоить эти средства нереально, потому что нужно подвести кислород к койкам, провести все необходимые работы, − отметил Пацкан.

Он также подчеркнул, что в этом году Счетная палата проведет анализ использования в 2020 году средств, направленных на борьбу с COVID-19.

Как сообщалось, чиновник Житомирской ОГА требовал откат за выделение средств больнице на кислород. Размер неправомерной выгоды чиновник определил в 10% от суммы выделенной субвенции, то есть 123 тысячи грн.