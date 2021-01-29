Президент дав завдання уряду модернізувати електромережі в Україні

Зеленський хоче бути готовим до сюрпризів природи

Зеленський хоче бути готовим до сюрпризів природи

Фото: www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням зайнятися модернізацією старих електромереж після того, як майже 900 населених пунктів були знеструмлені в Україні після ушкодження електромереж у зв'язку з негодою.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт глави держави.

Завдання президент поставив на нараді щодо ліквідації надзвичайної ситуації в окремих областях країни, яка виникла у зв'язку з погіршенням погодних умов і снігопадом.

Я також прошу прем'єр-міністра провести окрему роботу щодо модернізації старих електромереж та отримання відповідної техніки, потрібної для їхнього обслуговування. Погода завжди може дарувати сюрпризи, але ми повинні бути готовими, - сказав Зеленський

Під час зустрічі президенту доповіли про роботи, які здійснюються для забезпечення проїзду автомагістралями. Також на нараді обговорили питання з ушкодженням електромереж у зв'язку з негодою. Наразі понад 350 населених пунктів залишаються без електропостачання, але тривають активні роботи, щоб до кінця доби ці проблеми було усунено, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що в Україні через негоду досі без електрики понад 350 населених пунктів.