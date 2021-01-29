Президент дал задание правительству модернизировать электросети в Украине

Зеленский хочет быть готовым к сюрпризам природы

Зеленский хочет быть готовым к сюрпризам природы

Фото: www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой заняться модернизацией старых электросетей после того, как почти 900 населенных пунктов были обесточены в Украине после повреждения электросетей в связи с непогодой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.

Задачу президент поставил на совещании по ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях страны, которая возникла в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.

Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может дарить сюрпризы, но мы должны быть готовы, - сказал Зеленский

Во время встречи президенту доложили о работах, которые осуществляются для обеспечения проезда по автомагистралям. Также на совещании обсудили вопрос с повреждением электросетей в связи с непогодой. Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения, но идут активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы были устранены, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Украине из-за непогоды до сих пор без электричества более 350 населенных пунктов.