13:46  29 января
Верховная Рада одобрила запуск экстренной COVID-вакцинации
20:02  29 января
Президент дал задание правительству модернизировать электросети в Украине
18:28  29 января
Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ и ранили двух защитников Украины
UA | RU
UA | RU
29 января 2021, 20:02 266

Президент дал задание правительству модернизировать электросети в Украине

29 января 2021, 20:02 266
Читайте також українською мовою
Зеленский хочет быть готовым к сюрпризам природы
Зеленский хочет быть готовым к сюрпризам природы
Фото: www.president.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой заняться модернизацией старых электросетей после того, как почти 900 населенных пунктов были обесточены в Украине после повреждения электросетей в связи с непогодой.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт главы государства.

Задачу президент поставил на совещании по ликвидации чрезвычайной ситуации в отдельных областях страны, которая возникла в связи с ухудшением погодных условий и снегопадом.

Я также прошу премьер-министра провести отдельную работу по модернизации старых электросетей и получению соответствующей техники, необходимой для их обслуживания. Погода всегда может дарить сюрпризы, но мы должны быть готовы, - сказал Зеленский

Во время встречи президенту доложили о работах, которые осуществляются для обеспечения проезда по автомагистралям. Также на совещании обсудили вопрос с повреждением электросетей в связи с непогодой. Сейчас более 350 населенных пунктов остаются без электроснабжения, но идут активные работы, чтобы до конца суток эти проблемы были устранены, говорится в сообщении.

Напомним, сегодня сообщалось, что в Украине из-за непогоды до сих пор без электричества более 350 населенных пунктов.

непогода Владимир Зеленский президент премьер Денис Шмыгаль

Президент сменил состав Нацсовета реформ: кто в него вошел
29 января 2021, 17:32
Зеленский распорядился создать реестр домов престарелых
29 января 2021, 16:44
В Одессе не работает общественный транспорт, на дорогах пробки
29 января 2021, 11:21
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Шанс для Николаева: чем закончится "медовый месяц" мэра Сенкевича с новым руководством области
Ограниченный Садовый: как во Львове оппозиционный горсовет по каплям выдавливает власть у мэра
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Виктор Таран
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua