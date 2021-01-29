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29 січня 2021, 11:21 22

В Одесі не працює громадський транспорт, на дорогах затори

29 січня 2021, 11:21 22
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На автодорозі Київ-Одеса заблоковані 300 вантажних автомобілів
На автодорозі Київ-Одеса заблоковані 300 вантажних автомобілів
Фото: з відкритих джерел
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В Одесі та області комунальники третю добу продовжують розчищення снігових заметів, в роботі громадського транспорту збій.

Як передає RegioNews, про це повідомляє в ДСНС України.

Рятувальники попереджають про затори, що виникли на дорогах в Одеській області.

"На автодорозі М-05 Київ - Одеса найбільш проблемною ділянкою залишається відрізок "Знам'янка - Ревова" (спостерігаються перемети протяжністю близько 30 км, в яких заблоковано до 300 великогабаритних транспортних засобів, рух у напрямку Києва закрито). Забезпечено проїзд по двох смугах в напрямку Одеси для легкових транспортних засобів, по яких рух здійснюється в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Одеській області заборонено рух великовантажних транспортних засобів автодорогами державного значення М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса - Кучурган і всіма автошляхами місцевого значення. У Миколаївській області обмежено рух великовантажних і великовагових транспортних засобів та автобусів автодорогою М-13 Кропивницький-Платонове.

Також через негоду в Одесі зупинено рух трамваїв за маршрутами №№20 і 21. На лінії курсують автобуси.

Раніше повідомлялося, що в Одесі сильний снігопад паралізував рух електротранспорту. З 27 на 28 січня в місті впало майже 500 дерев і стволових гілок, це викликало численні обриви ліній електропередач і контактної мережі громадського електротранспорту.

негода Одеса транспорт сніг дороги
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