В Україні через негоду досі без електрики понад 350 населених пунктів: що кажуть у президента

В Офісі президента кажуть, що електропостачання повинні відновити до кінця дня

В Офісі президента кажуть, що електропостачання повинні відновити до кінця дня

Фото: Нацполіція

В Україні залишаються знеструмленими понад 350 населених пунктів через негоду останніх двох діб. Електропостачання повинні відновити до кінця дня.

Як пише RegioNews, про це повідомляє Офіс президента України за підсумками наради Володимира Зеленського щодо боротьби з наслідками негоди.

Усього за більш ніж дві доби через пошкодження ліній електропередач були знеструмлені 900 населених пунктів.

Також президенту доповіли про продовження розчищення від снігу доріг в Одеській і Миколаївській областях, де приріст снігового покриву склав 20-60 сантиметрів.

Дорожники вже очистили дві смуги в бік Одеси по трасі М-05 Київ - Одеса на ділянці Знам'янка - Ревова, де виникла пробка великогабаритного транспорту. У Миколаївській області чистять дорогу М-13 Кропивницький - Платонове.

Нагадаємо, вранці 29 січня повідомлялося, що в Україні знеструмлені 358 населених пунктів у семи областях.