На Полтавщині жителі двох громад перекривали трасу Київ-Харків

Учасники протесту вийшли з вимогою знизити ціну на газ та його транспортування

Учасники протесту вийшли з вимогою знизити ціну на газ та його транспортування

Фото: Суспильне

На Полтавщині сьогодні, 28 січня, жителі Чутівської та Скороходівської громад перекрили дорогу "Київ-Харків". Вони хочуть привернути увагу влади до проблеми непосильних тарифів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне Полтава". Акцію протесту влаштували, бо не погоджуються із високими тарифами на газ та його транспортування", - йдеться у повідомленні. Сотні людей заблокували рух автівок біля села Лисича Чутівської громади. Пропускають лише транспорт, де є діти, а ще карети швидкої медичної допомоги. Нагадаємо, 18 січня у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.

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