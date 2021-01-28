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На Полтавщині жителі двох громад перекривали трасу Київ-Харків
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28 січня 2021, 13:05 612

На Полтавщині жителі двох громад перекривали трасу Київ-Харків

28 січня 2021, 13:05 612
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Учасники протесту вийшли з вимогою знизити ціну на газ та його транспортування
Фото: Суспильне
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На Полтавщині сьогодні, 28 січня, жителі Чутівської та Скороходівської громад перекрили дорогу "Київ-Харків". Вони хочуть привернути увагу влади до проблеми непосильних тарифів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Суспільне Полтава".

Акцію протесту влаштували, бо не погоджуються із високими тарифами на газ та його транспортування", - йдеться у повідомленні.

Сотні людей заблокували рух автівок біля села Лисича Чутівської громади. Пропускають лише транспорт, де є діти, а ще карети швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, 18 січня у Полтаві учасники тарифних протестів перекрили трасу Київ-Харків.

газ транспорт Полтава тарифи дороги протести
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