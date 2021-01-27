У Харкові міськрада купила "глушилку" від прослуховування приміщень

Купівля - допороговая

Купівля - допороговая

Фото з відкритих джерел

Харківська міськрада підписала угоду про постачання системи віброакустичного захисту за 46 тисяч гривень.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Ігор Черняк, передає RegioNews.

Харківська міськрада підписала угоду про постачання системи віброакустичного захисту. Вартість товару склала 46 тисяч гривень.

Ця система перешкоджає прослуховуванню приміщень шляхом подачі шумового сигналу. Її постачальником виступить приватне акціонерне товариство "Інститут інформаційних технологій". Власниками фірми є професор ХНУРЕ Іван Горбенко, його син Юрій і айтішник Сергій Синаюк. Рішення про допорогову закупівлю було прийнято 16 січня.

Убезпечити себе від проблем за гроші довірливих ло... соррі, харків'ян! Мені ось тепер навіть захотілося дізнатися, кому в кабінет поставлять цю саму систему! Хто це так боїться прослуховування? Хто ж це, хто ж це, хто??? – написав Черняк.

Тут Харьковский горсовет решил потратить немного наших с вами денег на... "глушилки"! Угу. Именно так. Система... Posted by Igor Cherniak on Tuesday, January 26, 2021

Як повідомлялося раніше, Добкін зняв передвиборчий ролик за участю покійного Кернеса.

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