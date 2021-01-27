В Харькове горсовет купил "глушилку" от прослушивания помещений

Покупка - допороговая

Покупка - допороговая

Фото из открытых источников

Харьковский горсовет подписал соглашение о поставке системы виброакустической защиты за 46 тысяч гривен.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Игорь Черняк, передаёт RegioNews.

Харьковский горсовет подписал соглашение о поставке системы виброакустической защиты. Стоимость товара составила 46 тысяч гривен.

Данная система мешает прослушиванию помещений путем подачи шумового сигнала. Ее поставщиком выступит частное акционерное общество "Институт информационных технологий". Владельцами фирмы являются профессор ХНУРЭ Иван Горбенко, его сын Юрий и айтишник Сергей Синаюк. Решение по допороговой закупке было принято 16 января.

Обезопасить себя от проблем за деньги доверчивых ло... сорри, харьковчан! Мне вот теперь даже захотелось узнать, кому в кабинет поставят эту самую систему! Кто это так боится прослушки? Кто же это, кто же это, кто??? – написал Черняк.

Тут Харьковский горсовет решил потратить немного наших с вами денег на... "глушилки"! Угу. Именно так. Система... Posted by Igor Cherniak on Tuesday, January 26, 2021

Как сообщалось ранее, Добкин снял предвыборный ролик с участием покойного Кернеса.

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