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25 січня 2021, 18:27 51

У Львові досі не затвердили склад нового виконкому - секретар міськради

25 січня 2021, 18:27 51
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У міській раді досі діє виконком, затверджений депутатами минулої каденції
У міській раді досі діє виконком, затверджений депутатами минулої каденції
Фото: із відкритих джерел
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Львів залишається чи не єдиним містом в Україні, де досі після обрання нової міської ради не затвердили склад її виконавчого комітету.

Про це повідомляє телеканал "Еспресо" із посиланням на секретаря Львівської міської ради Маркіяна Лопачака, передає RegioNews.

За його словами, мер Львова Андрій Садовий обіцяв подати новий склад виконкому до 25 січня, а затвердити його депутати можуть вже на наступному пленарному засіданні 4 лютого

Виконком, що досі працює, був затверджений депутатами минулої каденції. І він, за нормальних умов, має діяти в період їх повноважень. В інших містах України, логічно, одним з перших рішень було затвердження нової структури ради і нового складу виконкому. У нас цього досі не зроблено", - розповів Лопачак.

Він додав, що нова каденція міськради розпочалася майже три місяці тому, і з того часу затвердили новий регламент, у якому чітко написано, яким має бути кількісний і якісний склад виконкому.

Нагадаємо, депутати Львівської міської ради призначили зарплату Садовому.

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