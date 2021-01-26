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26 січня 2021, 18:02 1

Постраждалим через пожежу у Харкові обіцяють допомогу з обласного і міського бюджетів

26 січня 2021, 18:02 1
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Історія кожного потерпілого розглядається окремо
Історія кожного потерпілого розглядається окремо
Фото: kharkivoda.gov.ua
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Постраждалим у пожежі в будинку літніх людей в Харкові виплатять допомогу з обласного і міського бюджетів.

Про це заявила голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук 26 січня під час засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі, інформує RegioNews.

"Ми вивчаємо історію кожного потерпілого для того, щоб визначити маршрут допомоги. Кожен випадок розглядається індивідуально", - повідомила Тимчук.

Вона додала, що матеріальна допомога буде надана всім постраждалим, усім родинам, які її потребують, – коштом міського і обласного бюджетів.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Згодом стало відомо, що ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.

Україна кримінал пожежа поліція Харьків трагедія будинок для літніх людей
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