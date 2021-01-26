Постраждалим через пожежу у Харкові обіцяють допомогу з обласного і міського бюджетів

Історія кожного потерпілого розглядається окремо

Історія кожного потерпілого розглядається окремо

Фото: kharkivoda.gov.ua

Постраждалим у пожежі в будинку літніх людей в Харкові виплатять допомогу з обласного і міського бюджетів.

Про це заявила голова Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук 26 січня під час засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі, інформує RegioNews.

"Ми вивчаємо історію кожного потерпілого для того, щоб визначити маршрут допомоги. Кожен випадок розглядається індивідуально", - повідомила Тимчук.

Вона додала, що матеріальна допомога буде надана всім постраждалим, усім родинам, які її потребують, – коштом міського і обласного бюджетів.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку для літніх людей. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

Згодом стало відомо, що ДБР розслідує можливу недбалість інспекторів ДСНС. Затримано четверо осіб, перевіряються три основні версії події.