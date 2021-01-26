На Харківщині під час сесії побилися депутати Ізюмської міськради
На черговій сесії Ізюмської міської ради до обіду депутати вирішили з’ясувати свої стосунки врукопашну.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Обрії Ізюмщини".
На відеозаписі епізоду сесії два депутати під заклики мера сісти на місце і жіночу репліку з залу "Як голосувати за те, що в очі не бачили?" підійшли до третього депутата, який сидів за своїм столом. Один з них щось сказав йому, після чого той підскочив і почав наносити удари по опонентах, а вони відповідали йому.
Згодом у телеграм-каналі ВЕХА повідомили імена учасників конфлікту.
Анатолій Жидков з партії "Нові обличчя" (той, що в синьому піджаку) кинувся з кулаками на Дениса Штеймана з ОПЗЖ, - пишуть в Телеграм-каналі.
Правоохоронці, що були в залі, не встигли зреагувати на інциндент. Міський голова Валерій Марченко вимушений був оголосити перерву.
Раніше повідомлялося, що урожайним на бійки був грудень минулого року.