На Харківщині під час сесії побилися депутати Ізюмської міськради

Міський голова вимушений був оголосити перерву

Міський голова вимушений був оголосити перерву

Фото з відкритих джерел

На черговій сесії Ізюмської міської ради до обіду депутати вирішили з’ясувати свої стосунки врукопашну.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання "Обрії Ізюмщини".

На відеозаписі епізоду сесії два депутати під заклики мера сісти на місце і жіночу репліку з залу "Як голосувати за те, що в очі не бачили?" підійшли до третього депутата, який сидів за своїм столом. Один з них щось сказав йому, після чого той підскочив і почав наносити удари по опонентах, а вони відповідали йому.

Згодом у телеграм-каналі ВЕХА повідомили імена учасників конфлікту.

Анатолій Жидков з партії "Нові обличчя" (той, що в синьому піджаку) кинувся з кулаками на Дениса Штеймана з ОПЗЖ, - пишуть в Телеграм-каналі.

Правоохоронці, що були в залі, не встигли зреагувати на інциндент. Міський голова Валерій Марченко вимушений був оголосити перерву.

Раніше повідомлялося, що урожайним на бійки був грудень минулого року.

Зокрема, у Маріуполі під час сесії міськради депутати "ОПЗЖ" влаштували бійку. Конфлікт стався під час розгляду питання по міському бюджету на 2021 рік.

Також під час сесії Одеської облради побилися депутати. У роботі сесії оголосили чергову перерву.

Окрім цього, у Запоріжжі депутати побилися, обираючи голову облради. Голоси депутатів збирали всю ніч, але їх тоді не вистачило для обрання голови облради.