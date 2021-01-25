У Вінниці дві групи учасників "тарифного майдану" сперечаються за лідерство

Очолити тарифні протести хочуть "політики" і "пенсіонери"

Очолити тарифні протести хочуть "політики" і "пенсіонери"

Фото Na Парижі

У Вінниці за останні два дні відбулися два «тарифні майдани», організатори яких сперечаються між собою за лідерство.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Na Парижі.

Учорашній мітинг у Вінниці зібрав не лише містян, а й мешканців районів. Очолювали його лідер місцевої "АвтоЄвроСили" О.Марцинківский та очільник вінницької "Свободи" В.Базелюк. Також акцію підтримали декілька інших партійних осередків. Сьогодні на площу перед мерією вивели людей лідери "партії пенсіонерів" на чолі з В.Маліновським, П.Гандурським, Ю.Кісілем і полковником П.Каноніком, який запам’ятався вінничанам спільним з ватажком терористів "ДНР" Пушиліним фото.

Риторика ораторів на обох мітингах була схожою. Критикували олігархів, владу, зависокі тарифи та державну політику. Понеділкова акція зібрала переважно людей поважного віку, тому багато казали про малі пенсії, особливо у військових, а також порівнювали ситуацію з Росією, де теж "люди повстали" і протестують.

"Пенсіонери" заявили про створення координаційної ради та обрання делегатів для поїздки у Київ, де планується створення подібних керуючих "інституцій" національного рівня. У Вінниці процес протесту очолив Петро Канонік. Саме під час його виступу відбулась суперечка з десятком учасників недільної акції, яким він сказав, що "вчора ніхто не заважав" проводити мітинг, а сьогодні саме вони вирішують подальші кроки, - повідомляють у виданні.

На акції "пенсіонерів" триває збір підписів проти підвищення тарифів, підписанти залишають свої контакти для зв’язку при скликанні на наступні протести.

Як повідомлялося, сьогодні триває "тарифний майдан": люди по всій Україні протестують проти підвищення цін. Протестувальники перекривають траси і дороги.

Зокрема, під Офісом Зеленського вимагають зниження цін на комуналку. Протестувальники планують здійснити автопробіг до державної дачі президента.

А у Житомирі мітингувальники прорвалися в будівлю міськради.