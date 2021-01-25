В Виннице две группы участников "тарифного майдана" спорят за лидерство

Возглавить тарифные протесты хотят "политики" и "пенсионеры"

Возглавить тарифные протесты хотят "политики" и "пенсионеры"

Фото Na Париже

В Виннице за последние два дня произошли два «тарифные майдана», организаторы которых спорят между собой за лидерство.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Na Париже.

Вчерашний митинг в Виннице собрал не только горожан, но и жителей районов. Возглавляли его лидер местной "АвтоЕвроСилы" А.Марцинкивский и глава винницкой "Свободы" В.Базелюк. Также акцию поддержали несколько других партийных ячеек. Сегодня же на площадь перед мэрией вывели людей лидеры "партии пенсионеров" во главе с В.Малиновским, П.Гандурским, Ю.Кисилем и полковником П.Каноником, который запомнился жителям совместным с главарем террористов "ДНР" Пушилиным фото.

Риторика ораторов на обоих митингах была похожей. Критиковали олигархов, власть, высокие тарифы и государственную политику. Акция в понедельник собрала в основном людей преклонного возраста, поэтому много говорили про маленьких пенсиях, особенно у военных, а также сравнивали ситуацию с Россией, где тоже "люди восстали" и протестуют.

"Пенсионеры" заявили о создании координационного совета и избрании делегатов для поездки в Киев, где планируется создание подобных управляющих "институций" национального уровня. В Виннице процесс протеста возглавил Петр Каноник. Именно во время его выступления состоялся спор с десятком участников воскресной акции, которым он сказал, что "вчера никто не мешал проводить митинг, а сегодня именно они решают дальнейшие шаги, - сообщают в издании.

На акции "пенсионеров" продолжается сбор подписей против повышения тарифов, подписанты оставляют свои контакты для связи при созыве на последующие протесты.

Как сообщалось, сегодня продолжается "тарифный майдан": люди по всей Украине протестуют против повышения цен. Протестующие перекрывают трассы и дороги.

В частности, под Офисом Зеленского требуют снижения цен на коммуналку. Протестующие планируют осуществить автопробег к государственной даче президента.

А в Житомире митингующие прорвались в здание горсовета.