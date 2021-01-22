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22 січня 2021, 20:18 77

Уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг на електроенергію

22 січня 2021, 20:18 77
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Компенсації отримають користувачі електроопалення, які мають на це право
Компенсації отримають користувачі електроопалення, які мають на це право
Фото з відкритих джерел
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Кабмін планує виділити 1,4 млрд грн з бюджету на виплату компенсацій на оплату електроенергії, спожиту у першому кварталі 2021 року, у зв'язку із скасуванням пільгових тарифів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на проєкт постанови, підготовлений Мінсоцполітики.

Відповідно до документа, який оприлюднили для обговорення на сайті Федерації профспілок, кошти спрямують Мінсоцполітики на виплати компенсацій таким категоріям споживачів (крім тих, які отримують субсидію):

які проживають у житлових будинках (у т.ч. у будинках готельного типу, гуртожитках і квартирах), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. у сільській місцевості) і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну;

які проживають в багатоквартирних і не газифікованих будинках, в яких відсутнє або не функціонує центральне опалення (у т.ч. в сільскій місцевості);

багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

Компенсація надається для покриття різниці вартості спожитої електроенергії, що виникла в результаті відміни знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів, - йдеться у проєкті постанови.

Як повідомлялося, в Україні більше не діють нічні тарифи та інші пільги на електроенергію.

Тому нардепи хочуть, щоб уряд повернув пільговий тариф на електрику.

Також стало відомо, що перший пленарний день Ради 26 січня розпочнеться із заслуховування прем'єра з питання тарифів.

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