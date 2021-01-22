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22 января 2021, 20:18 60

Правительство планирует выделить 1,4 миллиарда на компенсации за отмену льгот на электроэнергию

22 января 2021, 20:18 60
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Компенсации получат пользователи электроотопления, которые имеют на это право
Компенсации получат пользователи электроотопления, которые имеют на это право
Фото из открытых источников
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Кабмин планирует выделить 1,4 млрд грн из бюджета на выплату компенсаций на оплату электроэнергии, потребленную в первом квартале 2021 года, в связи с отменой льготных тарифов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на проект постановления, подготовленный Минсоцполитики.

Согласно документу, который обнародован для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов, средства направят Минсоцполитики на выплаты компенсаций следующим категориям потребителей (кроме тех, которые получают субсидию):

проживающим в жилых домах (в т.ч. в домах гостиничного типа, общежитиях и квартирах), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в т.ч. в сельской местности) и по состоянию на 31 декабря 2020 года имеющим право на сниженную цену;

проживающим в многоквартирных не газифицированных домах, в которых отсутствует или не функционирует центральное отопление (в т.ч. в сельской местности);

многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Компенсация предоставляется для покрытия разницы стоимости потребленной электроэнергии, возникшей в результате отмены пониженных тарифов и применения фиксированной цены для бытовых потребителей, - говорится в проекте постановления.

Как сообщалось, в Украине больше не действуют ночные тарифы и другие льготы на электроэнергию.

Поэтому нардепы хотят, чтобы правительство вернуло льготный тариф на электричество.

Также стало известно, что первый пленарный день Рады 26 января начнется с заслушивания премьера по вопросу тарифов.

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