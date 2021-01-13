Перший пленарний день Ради 26 січня розпочнеться із заслуховування прем'єра з питання тарифів, - нардеп

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розповів про нараду спікера з головами фракцій і груп з питань тарифів

Народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк розповів про нараду спікера з головами фракцій і груп з питань тарифів

Фото з відкритих джерел

Позачергове засідання Ради або прийняття постанов Ради про зниження тарифів – не розглядаються.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Железняк повідомив, що на нараді були також прем'єр, в. о. міністра енергетики, голова Нафтогазу. Керівника НКРЕКП не було. Розглядали ціни на газ, на розподіл газу, на електроенергію.

Прем'єр поінформував про рішення держрегулювання цін (price-сар) на газ з лютого на період карантину (фактично до кінця опалювального сезону до 120 днів). Ніби як навіть сподіваються на підтримку МВФ в даному питанні. Буде Вітренко вести сьогодні переговори. Подивимося, чим закінчиться, - написав нардеп.

З питання електрики нардеп повідомив, що уряд хоче дати механізм у вигляді монетизації субсидії замість скасованої пільги. Щодо збільшення грошей на субсидії в Бюджеті 2021 Кабмін поки розраховує, що існуючих 36 млрд грн буде достатньо.

Також Железняк підкреслив, що "Кабмін не виключає повторне голосування за Міністра енергетики на найближчому пленарному тижні".

Всілякі креативні варіанти, які звучали - позачергове засідання Ради або прийняття постанов Ради про зниження тарифів – не розглядаються. Перший пленарний день (26 січня) нового року розпочнеться із заслуховування Прем'єра з питання тарифів, - додав Железняк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні в уряді озвучили нові тарифи, які можуть встановити на газ.

Також Вітренко заявив, що українці будуть менше платити за газ вже з лютого.