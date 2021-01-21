Гетьманцев вимагає від Мінфіну, податківців і фіскалів ліквідації нелегального ринку спирту

Голова парламентського комітету дав чиновникам на це два місяці

Голова парламентського комітету дав чиновникам на це два місяці

Фото з відкритих джерел

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вимагає від Міністерства фінансів, Державної податкової служби та Державної фіскальної служби протягом двох місяців ліквідувати нелегальний ринок спирту.

Про це нардеп написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє RegioNews.

У своєму дописі народний депутат наголосив, що щомісяця неякісний фальсифікований алкоголь призводить до людських смертей, а рівень тіньового ринку алкоголю в Україні — найвищий у Європі і становить понад 50%.

До публікації у соцмережі нардеп додав копії листів, які він надіслав у відповідні уповноважені органи державної влади — Мінфін, ДПС, ГФС.

Комітетом проводиться постійна робота щодо контролю протидії розповсюдження нелегальної алкогольної продукції, однак тіньовий ринок процвітає, а споживачі отримують СМС з пропозиціями купити алкоголь за вартістю в 5 разів менше від мінімальної роздрібної ціни. Вважаю подібну практику неприпустимою. Вимагаю від Мінфіну, ДПС, ДФС протягом двох місяців ліквідувати нелегальний ринок спирту, — написав він.

Чи знали ви, що в Україні щомісяця 678 людей (або 23 людини на добу) помирає від різних причин, пов'язаних з дією... Posted by Danil Getmantsev on Wednesday, January 20, 2021

Раніше повідомлялося, що на Одещині правоохоронці виявили дві тонни безакцизного алкоголю.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Гетьманцев оцінив обсяги тіньової економіки в Україні на рівні 50%.