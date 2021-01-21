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21 января 2021, 15:10 75

Гетманцев требует от Минфина, налоговиков и фискалов ликвидации нелегального рынка спирта

21 января 2021, 15:10 75
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Председатель парламентского комитета дал чиновникам на это два месяца
Председатель парламентского комитета дал чиновникам на это два месяца
Фото из открытых источников
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Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев требует от Министерства финансов, Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы в течение двух месяцев ликвидировать нелегальный рынок спирта.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В своем сообщении народный депутат подчеркнул, что ежемесячно некачественный фальсифицированный алкоголь приводит к человеческим смертям, а уровень теневого рынка алкоголя в Украине — самый высокий в Европе и составляет более 50%.

К публикации в соцсети нардеп добавил копии писем, которые он направил в соответствующие уполномоченные органы государственной власти — Минфин, ГНС, ГФС.

Комитетом проводится постоянная работа по контролю противодействия распространению нелегальной алкогольной продукции, однако теневой рынок процветает, а потребители получают СМС с предложениями купить алкоголь по стоимости в 5 раз меньше минимальной розничной цены. Считаю подобную практику недопустимой. Требую от Минфина, ГНС, ГФС течение двух месяцев ликвидировать нелегальный рынок спирта, — написал он.

Чи знали ви, що в Україні щомісяця 678 людей (або 23 людини на добу) помирає від різних причин, пов'язаних з дією...

Posted by Danil Getmantsev on Wednesday, January 20, 2021

Ранее сообщалось, что на Одесчине правоохранители обнаружили две тонны безакцизного алкоголя.

Напомним, в конце прошлого года Гетманцев оценил объемы теневой экономики в Украине на уровне 50%.

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