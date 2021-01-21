Гетманцев требует от Минфина, налоговиков и фискалов ликвидации нелегального рынка спирта

Председатель парламентского комитета дал чиновникам на это два месяца

Председатель парламентского комитета дал чиновникам на это два месяца

Фото из открытых источников

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев требует от Министерства финансов, Государственной налоговой службы и Государственной фискальной службы в течение двух месяцев ликвидировать нелегальный рынок спирта.

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook, сообщает RegioNews.

В своем сообщении народный депутат подчеркнул, что ежемесячно некачественный фальсифицированный алкоголь приводит к человеческим смертям, а уровень теневого рынка алкоголя в Украине — самый высокий в Европе и составляет более 50%.

К публикации в соцсети нардеп добавил копии писем, которые он направил в соответствующие уполномоченные органы государственной власти — Минфин, ГНС, ГФС.

Комитетом проводится постоянная работа по контролю противодействия распространению нелегальной алкогольной продукции, однако теневой рынок процветает, а потребители получают СМС с предложениями купить алкоголь по стоимости в 5 раз меньше минимальной розничной цены. Считаю подобную практику недопустимой. Требую от Минфина, ГНС, ГФС течение двух месяцев ликвидировать нелегальный рынок спирта, — написал он.

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Ранее сообщалось, что на Одесчине правоохранители обнаружили две тонны безакцизного алкоголя.

Напомним, в конце прошлого года Гетманцев оценил объемы теневой экономики в Украине на уровне 50%.