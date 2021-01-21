На Полтавщині затримали на хабарі голову управління податкової служби

Чиновниця систематично вимагала гроші від комерційних структур

Чиновниця систематично вимагала гроші від комерційних структур

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань затримали під час отримання хабара голову одного із управлінь державної податкової служби Полтавської області.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, чиновниця вимагала від представника фірми систематично передавати їй неправомірну вигоду в розмірі 2,5% від місячного обігу фінансових операцій товариства за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності", - йдеться в повідомленні.

Її затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України у службовому кабінеті під час отримання чергового хабара.

Відкрили кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та обрання міри запобіжного заходу, триває досудове слідство.

Нагадаємо, на Хмельниччині СБУ блокувала незаконний видобуток корисних копалин на мільйони гривень.