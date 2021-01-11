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11 січня 2021, 18:16 1

На Одещині правоохоронці виявили дві тонни безакцизного алкоголю

11 січня 2021, 18:16 1
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Сумнівний товар вилучили у двох жителів с. Маяки Біляївського району
Сумнівний товар вилучили у двох жителів с. Маяки Біляївського району
Фото Нацполіції
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Близько двох тонн безакцизного алкоголю вилучили правоохоронці з двох приватних домоволодінь жителів села Маяки Біляївського району.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Одеське районне управління поліції №2 ГУНП в Одеській області.

Дві тонни алкоголю сумнівного походження вилучили правоохоронці у двох мешканців Біляєвського району 34-х та 47-ми років.

Під час проведення правоохоронцями спільно з прикордонниками низки санкціонованих обшуків, у молодшого громадянина вони виявили пластикову ємність зі спиртовою сумішшю об’ємом 1000 літрів, а в старшого – бочку зі спиртовою рідиною на 200 літрів та майже три сотні дволітрових пляшок з алкоголем іноземного походження без акцизних марок.

Від пояснень чоловіки відмовилися. Наразі проводиться досудове розслідування у провадженні за статтею 227 (Умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. В рамках кримінального провадження призначено низку експертиз, - повідомив т.в.о. начальника Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області Вадим Кулібаба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Тернополі прикрили три підпільні цехи, де виготовляли алкоголь - у зловмисників знайшли 3500 л спирту і 1500 л коньяку і горілки.

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