У перший день нового року патрульні спіймали майже 300 п’яних водіїв

Від громадян на спецлінію 102 надійшло більше 7 тисяч викликів

Від громадян на спецлінію 102 надійшло більше 7 тисяч викликів

Фото: із відкритих джерел

У перший день нового року працівники патрульної поліції склали 267 адміністративних протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, передає RegioNews. Правоохоронці розповіли, що 1 січня на вулиці населених пунктів по всій Україні виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції. Всього в ніч з 31 грудня на 1 січня до забезпечення громадської безпеки було залучено 23 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії. Від наших громадян на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння”, - йдеться в повідомленні. Нагадаємо, підлеглий Венедіктової помер при загадкових обставинах в новорічну ніч.

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