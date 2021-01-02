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У перший день нового року патрульні спіймали майже 300 п’яних водіїв
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02 січня 2021, 15:59 7

У перший день нового року патрульні спіймали майже 300 п’яних водіїв

02 січня 2021, 15:59 7
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Від громадян на спецлінію 102 надійшло більше 7 тисяч викликів
Від громадян на спецлінію 102 надійшло більше 7 тисяч викликів
Фото: із відкритих джерел
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У перший день нового року працівники патрульної поліції склали 267 адміністративних протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці розповіли, що 1 січня на вулиці населених пунктів по всій Україні виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції.

Всього в ніч з 31 грудня на 1 січня до забезпечення громадської безпеки було залучено 23 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.

Від наших громадян на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, підлеглий Венедіктової помер при загадкових обставинах в новорічну ніч.

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