У перший день нового року патрульні спіймали майже 300 п’яних водіїв
Від громадян на спецлінію 102 надійшло більше 7 тисяч викликів
Від громадян на спецлінію 102 надійшло більше 7 тисяч викликів
У перший день нового року працівники патрульної поліції склали 267 адміністративних протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції, передає RegioNews.
Правоохоронці розповіли, що 1 січня на вулиці населених пунктів по всій Україні виїхали 1577 екіпажів патрульної поліції.
Всього в ніч з 31 грудня на 1 січня до забезпечення громадської безпеки було залучено 23 тисячі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії.
Від наших громадян на спецлінію 102 надійшло 7294 виклики. Патрульні склали 267 адмінматеріалів на водіїв за керування з ознаками сп‘яніння”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, підлеглий Венедіктової помер при загадкових обставинах в новорічну ніч.
У мережу "злили" відео можливого новорічного звернення президента ЗеленськогоВсі новини »
31 грудня 2020, 22:30Які карантинні обмеження діють в Україні в новорічну ніч. Повний список
31 грудня 2020, 20:28У Львові судитимуть представників ДВК за фальсифікацію і підробку виборчої документації
31 грудня 2020, 15:09
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Капкан для президента. Чому відсторонення Тупицького зробить із Зеленського диктатора або посміховисько
Казус Сергійчука. Чому очільника Черкащини відправили у відставку