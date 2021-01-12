Степанов пояснив, чому під час карантину не заборонили продаж алкоголю

За його словами, алкогольні вироби належать до продуктів харчування

За його словами, алкогольні вироби належать до продуктів харчування

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За словами міністра, коли розробляли карантинні обмеження, взагалі не планували розділяти харчові продукти.

Про це міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів в інтервʼю HB, передає RegioNews.

В Україні не заборонили продаж алкоголю на період січневого локдауну, тому що алкогольні вироби належать до продуктів харчування.

Алкоголь належить до продуктів харчування. По всім кодам він проходить як продукт харчування. Тому відділяти їх та визначати, можна або не можна продавати, ніхто не збирався, - зазначив очільник МОЗ.

За його словами, наразі до продажу відкрита лише окрема група товарів: продукти харчування, засоби гігієни, побутова хімія або медичні вироби й лікарські засоби. І вона не піддається коригуванню.

Нагадаємо, 8 січня в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

Сьогодні ж стало відомо, що у МОЗ хочуть продовжити жорсткий карантин після 24 січня. Глава МОЗу стверджує, що через свята люди "занадто часто переміщувалися”.