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27 грудня 2020, 14:27 53

Гетьманцев оцінив обсяги тіньової економіки в Україні на рівні 50%

27 грудня 2020, 14:27 53
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Голова парламентського комітету вважає, що навіть менша цифра все одно страшна
Фото з відкритих джерел
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Голова парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вважає, що більше 50% української економіки перебуває в тіні.

Про це Гетьманцев сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, передає RegioNews.

Данило Гетьманцев прокоментував дані дослідження Ernst & Young про те, що українська економіка – до 24% від ВВП є "тіньовою".

Я думаю, що це оптимістичні дані. Я вважаю, що це більше 50% (економіки перебуває у "тіні" – ред.). І я роблю висновок цей на тому, що просто порівнюю суму операцій, яка проходить через фіскальні апарати, через РРО, і та, яка не проходить. Загальний обсяг споживання – у нас в Україні проходить десь 40% через РРО. І тому ми з вами десь в обсязі половина..., - припустив Гетьманцев.

Водночас він вважає, що 60% – це завищена цифра.

Але ми з вами повинні констатувати, що плюс-мінус це 50%. І ми з вами, на жаль, не можемо зробити якісь такі дослідження, які були би точними. Але і та цифра, про яку говорить Ernst & Young, також завелика. Вона страшна! Але я вважаю, що ця сума є більшою, цей обсяг є більшим, - сказав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у вересні Гео Лерос звинуватив президента у зловживанні владою і стверджував, що "країна рухається у прірву".

економіка нардеп комітет Данило Гетьманцев
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