У Києві в Офіс протидії рейдерству увірвалися активісти

Так люди вирішили висловити свій протест проти рейдерського захоплення земель

Так люди вирішили висловити свій протест проти рейдерського захоплення земель

Фото: PavlovskyNews

Сьогодні, 21 січня, у столиці в Офіс протидії рейдерству зайшли натовпом активісти, які обурені незаконними захопленнями земель в Києві і області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews. На думку протестувальників, влада масово незаконно відбирає земельні ділянки в області. Відомо, що сьогодні, 21 січня, в Офісі протидії рейдерству повинні розглядати 26 земельних ділянок. Столична поліція стежить за порядком. Учасники акції поводяться мирно. Раніше повідомлялося, що в місті на Дніпропетровщині люди хочуть перекривати трасу через комунального колапсу.

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