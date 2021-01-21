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У Києві в Офіс протидії рейдерству увірвалися активісти
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21 січня 2021, 11:26 4283

У Києві в Офіс протидії рейдерству увірвалися активісти

21 січня 2021, 11:26 4283
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Так люди вирішили висловити свій протест проти рейдерського захоплення земель
Так люди вирішили висловити свій протест проти рейдерського захоплення земель
Фото: PavlovskyNews
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Сьогодні, 21 січня, у столиці в Офіс протидії рейдерству зайшли натовпом активісти, які обурені незаконними захопленнями земель в Києві і області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.

На думку протестувальників, влада масово незаконно відбирає земельні ділянки в області.

Відомо, що сьогодні, 21 січня, в Офісі протидії рейдерству повинні розглядати 26 земельних ділянок.

Столична поліція стежить за порядком. Учасники акції поводяться мирно.

Раніше повідомлялося, що в місті на Дніпропетровщині люди хочуть перекривати трасу через комунального колапсу.

Київ гроші земля протести активісти
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