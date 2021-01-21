У Києві в Офіс протидії рейдерству увірвалися активісти
Так люди вирішили висловити свій протест проти рейдерського захоплення земель
Так люди вирішили висловити свій протест проти рейдерського захоплення земель
Сьогодні, 21 січня, у столиці в Офіс протидії рейдерству зайшли натовпом активісти, які обурені незаконними захопленнями земель в Києві і області.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал PavlovskyNews.
На думку протестувальників, влада масово незаконно відбирає земельні ділянки в області.
Відомо, що сьогодні, 21 січня, в Офісі протидії рейдерству повинні розглядати 26 земельних ділянок.
Столична поліція стежить за порядком. Учасники акції поводяться мирно.
Раніше повідомлялося, що в місті на Дніпропетровщині люди хочуть перекривати трасу через комунального колапсу.
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