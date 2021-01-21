09:01  21 січня
COVID-19 в Україні: за добу виявили більше п'яти тисяч нових випадків
16:00  20 січня
У Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА
08:11  21 січня
На Донбасі бойовики двічі обстріляли сили ООС: український військовий отримав поранення
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 10:51 4

У місті на Дніпропетровщині люди хочуть перекривати трасу через комунальний колапс

21 січня 2021, 10:51 4
Читайте также на русском языке
Без води залишилися мешканці більше десятка будинків
Без води залишилися мешканці більше десятка будинків
Рixabay
Читайте также
на русском языке

Мешканці багатоквартирних будинків в Кам'янському (Дніпропетровська область) з появою сильних морозів стали частіше скаржитися на комунальний колапс в місті. Через часті аварії на комунікаціях люди збираються перекривати трасу.

Як пише RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Дніпро час".

Згідно з даними видання, без води залишилися мешканці більше десятка будинків. Зокрема, видання перераховує такі адреси - Дунайська,45, Ухтомського,19, Конституції 17, 4, 32, 23, 16, Нікопольська,16.

Крім того, багатоповерхівки на Затишній, 1, Дунайської,31, Подільської, 6 постраждали від проривів труб.

"Проспект Конституції, 23-5. Третю добу відсутнє водопостачання. Аварійка так і не виїжджала. Замерз водопровід. Людям перекривати дорогу, щоб ви їх почули? Де підвіз питної води?", - цитує видання одного з місцевих жителів.

Нагадаємо, 15 січня у Слов'янську відбувся мітинг проти підвищення комунальних тарифів.

Україна тарифи протест митинг Дніпропетровська область
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »