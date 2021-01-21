У місті на Дніпропетровщині люди хочуть перекривати трасу через комунальний колапс

Без води залишилися мешканці більше десятка будинків

Без води залишилися мешканці більше десятка будинків

Рixabay

Мешканці багатоквартирних будинків в Кам'янському (Дніпропетровська область) з появою сильних морозів стали частіше скаржитися на комунальний колапс в місті. Через часті аварії на комунікаціях люди збираються перекривати трасу.

Як пише RegioNews, про це повідомляє місцеве видання "Дніпро час".

Згідно з даними видання, без води залишилися мешканці більше десятка будинків. Зокрема, видання перераховує такі адреси - Дунайська,45, Ухтомського,19, Конституції 17, 4, 32, 23, 16, Нікопольська,16.

Крім того, багатоповерхівки на Затишній, 1, Дунайської,31, Подільської, 6 постраждали від проривів труб.

"Проспект Конституції, 23-5. Третю добу відсутнє водопостачання. Аварійка так і не виїжджала. Замерз водопровід. Людям перекривати дорогу, щоб ви їх почули? Де підвіз питної води?", - цитує видання одного з місцевих жителів.

Нагадаємо, 15 січня у Слов'янську відбувся мітинг проти підвищення комунальних тарифів.