Житомиряне требуют отставки Кабмина и снижения тарифов

На акцию протеста против повышения тарифов они вышли уже в четвертый раз

На акцию протеста против повышения тарифов они вышли уже в четвертый раз

Фото: Суспильне.Житомир

21 января жители Житомира вышли на четвертую по счету акцию протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Акция проходит у стен Житомирского городского совета.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспильне. На протест собралось около 200 человек. Протестующие требуют снизить тарифы на газ для населения до уровня 5 гривен за кубический метр, электроэнергия, по мнению митингующих, должна стоить не больше гривны за киловатт. Кроме того, среди требований протестующих - освобождение руководства Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, и отставка правительства. Протестующих пригласили в сессионный зал Житомирского горсовета на разговор, к которому присоединились заместители городского головы и руководители управлений. По информации Первого Житомирского, активисты анонсируют еще одну акцию на 22 января: во время торжеств ко Дню Соборности планируют передать свои требования представителям власти. Также хотят выйти на акцию 25 января. Напомним, 19 января Зеленский поручил проверить соответствие тарифной сетки на бытовой газ и отопление в регионах страны. Прежде всего это касается именно тарифов на отопление, бытовой газ и пользование пассажирским транспортом. Также вчера сообщалось, что Правительство и мэры договорились не повышать тарифы на тепло и горячую воду. В понедельник, 25 января будет подписан соответствующий меморандум.

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