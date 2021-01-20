12:16  20 січня
Навіть безкоштовно 52% українців не готові вакцинуватися від COVID-19 - опитування
16:00  20 січня
У Хмельницькій області звільнять більше тисячі працівників РДА
18:37  20 січня
На Донбасі - тиша, жодного обстрілу за добу
UA | RU
UA | RU
20 січня 2021, 15:54 12

Зарплати вчителів зростуть майже на 20% вже у січні

20 січня 2021, 15:54 12
Читайте также на русском языке
Очікується підвищення зарплат медикам
Очікується підвищення зарплат медикам
Фото Урядового порталу
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів України затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 20 січня затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетних установ.

Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це рішення дає можливість збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.

Наголошую, що Уряд виділив цього року на зарплати нашим вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами, — зазначив Глава Уряду.

Крім підвищення зарплат учителів, за словами Прем’єр-міністра, Уряд також заклав кошти для підвищення виплат медикам на 30% цього року.

Також цьогоріч відбудеться індексація пенсій, закладені кошти для додаткових виплат пенсіонерам старшим за 75 років. Збільшуються виплати по інвалідності, виплати на дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати чорнобильцям, — додав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Шмигаль наприкінці минулого року анонсував, що зарплати вчителів і медиків зростуть на чверть.

Кабмін зарплати Деніс Шмигаль освіта учителя Постанова
Зарплата вчителів у 2021 році зросте, - заступник міністра фінансів
18 січня 2021, 18:05
В уряді хочуть підвищити зарплати працівникам органів місцевого самоврядування
18 січня 2021, 14:30
Голова "Укрзалізниці" розповів, що його заробітна плата у 625 тисяч гривень "нижче ринкового рівня"
17 січня 2021, 12:14
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Одеська головоломка: скільки протримається союз мера Труханова з "сірими кардиналами" Кауфманом і Грановським
Підсумки виборів-2020: хто, де і скільки отримав в облрадах
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »