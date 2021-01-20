Зарплати вчителів зростуть майже на 20% вже у січні
Кабінет міністрів України затвердив нову тарифну сітку для розрахунку зарплат працівникам бюджетних установ.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.
Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 20 січня затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетних установ.
Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це рішення дає можливість збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.
Наголошую, що Уряд виділив цього року на зарплати нашим вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами, — зазначив Глава Уряду.
Крім підвищення зарплат учителів, за словами Прем’єр-міністра, Уряд також заклав кошти для підвищення виплат медикам на 30% цього року.
Також цьогоріч відбудеться індексація пенсій, закладені кошти для додаткових виплат пенсіонерам старшим за 75 років. Збільшуються виплати по інвалідності, виплати на дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати чорнобильцям, — додав Шмигаль.
Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Шмигаль наприкінці минулого року анонсував, що зарплати вчителів і медиків зростуть на чверть.