Зарплати вчителів зростуть майже на 20% вже у січні

Очікується підвищення зарплат медикам

Очікується підвищення зарплат медикам

Фото Урядового порталу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України під час чергового засідання 20 січня затвердив нову тарифну сітку для розрахунку заробітних плат працівників бюджетних установ.

Як відзначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, це рішення дає можливість збільшити зарплати вчителів вже в січні майже на 20%.

Наголошую, що Уряд виділив цього року на зарплати нашим вчителям майже 100 млрд грн. Тому сьогоднішнє рішення абсолютно прораховано та забезпечено відповідними фінансами, — зазначив Глава Уряду.

Крім підвищення зарплат учителів, за словами Прем’єр-міністра, Уряд також заклав кошти для підвищення виплат медикам на 30% цього року.

Також цьогоріч відбудеться індексація пенсій, закладені кошти для додаткових виплат пенсіонерам старшим за 75 років. Збільшуються виплати по інвалідності, виплати на дітей, позбавлених батьківського піклування, виплати чорнобильцям, — додав Шмигаль.

Як повідомлялося раніше, прем'єр-міністр Шмигаль наприкінці минулого року анонсував, що зарплати вчителів і медиків зростуть на чверть.