Голова "Укрзалізниці" розповів, що його заробітна плата у 625 тисяч гривень "нижче ринкового рівня"

Такі гроші голова підприємства "отримував ще 25 років тому"

Такі гроші голова підприємства "отримував ще 25 років тому"

Фото: з відкритих джерел

Голова АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак розповів про те, що щомісяця отримує 625 тис. грн заробітної плати. І його оклад при цьому, менше, ніж у попереднього голови компанії Євгена Кравцова.

Як передає RegioNews, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Моя заробітна плата становить 625 тис. грн. І це кожен зможе побачити в декларації, тому ховати її сенсу не має. Водночас хочу сказати, що така зарплата у мене була 25 років тому, коли я займався бізнесом у "Київстарі", потім в "ТНК-ВР". Вона, я б сказав, нижче ринкового рівня для такого підприємства, як "Укрзалізниця", - заявив Жмак.

При цьому він уточнив, що його оклад значно менший, ніж у його попередника Євгена Кравцова (812 тис. грн). Під час обговорення контракту із Жмаком, йому сказали, що висока заробітна плата попереднього керівника викликала дуже великий суспільний резонанс. Тому він повинен це зрозуміти й "погодитися на зарплату набагато меншу".

Нагадаємо, Жмака призначили керівником компанії 26 серпня минулого року.

Раніше повідомлялося, що керівника підрозділи "Укрзалізниці" взяли" на хабарі у 100 тис. грн.

Крім того, керівник одного з департаментів "Укрзалізниці" завдав збитки державі в розмірі 7 мільйонів гривень.