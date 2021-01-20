Зарплаты учителей вырастут почти на 20% уже в январе

Ожидается повышение зарплат медикам

Ожидается повышение зарплат медикам

Фото Правительственного портала

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Правительственный портал.

Кабинет Министров Украины во время очередного заседания 20 января утвердил новую тарифную сетку для расчета заработных плат работников бюджетных учреждений.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, это решение дает возможность увеличить зарплаты учителей уже в январе почти на 20%.

Подчеркиваю, что Правительство выделило в этом году на зарплаты нашим учителям почти 100 млрд грн. Поэтому сегодняшнее решение абсолютно просчитано и обеспечено соответствующими финансами, — отметил Глава Правительства.

Кроме повышения зарплат учителей, по словам премьер-министра, Правительство также заложило средства для повышения выплат медикам на 30% в этом году.

Также в этом году состоится индексация пенсий, заложены средства для дополнительных выплат пенсионерам старше 75 лет. Увеличиваются выплаты по инвалидности, выплаты на детей, лишенных родительской опеки, выплаты чернобыльцам, — добавил Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Шмыгаль конце прошлого года анонсировал, что зарплаты учителей и медиков вырастут на четверть.