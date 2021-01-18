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18 січня 2021, 18:05 2

Зарплата вчителів у 2021 році зросте, - заступник міністра фінансів

18 січня 2021, 18:05 2
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На цей рік у бюджеті на освіту передбачено більше, ніж було у минулому
На цей рік у бюджеті на освіту передбачено більше, ніж було у минулому
Фото з відкритих джерел
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Передбачені у держбюджеті на 2021 рік кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити зарплату педпрацівників закладів загальної середньої освіти в середньому на 25,5%.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на урядовий портал.

За інформацією заступника міністра фінансів Романа Єрмоличева, у Державному бюджеті України на 2021 рік на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти передбачено 99,6 млрд грн, що на 18,7 млрд грн більше, ніж у 2020 році. За ці кошти здійснюватиметься оплата праці понад 400 тис. учителів.

Держава продовжує виконувати взяті на себе зобов’язання щодо утримання педагогічного персоналу закладів загальної середньої освіти для надання якісної загальної середньої освіти відповідно до законодавчо встановлених стандартів. Окрім того, не зважаючи на виклики, повʼязані з необхідністю реагувати на пандемію, ми стабільно продовжуємо підвищувати оплату праці вчителів. Тому передбачені у державному бюджеті на 2021 рік кошти дозволять органам місцевого самоврядування підвищити заробітну плату педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в середньому на 25,5 %, ‒ повідомив заступник Міністра фінансів.

За його словами, загалом у держбюджеті на 2021 рік на освіту передбачено 169,3 млрд грн з урахуванням міжбюджетних трансфертів, що більше на 29,3 млрд грн, ніж у 2020 році.

Єрмоличев додав, що "напрямок фінансування освіти залишається пріоритетом держави. Адже якісна освіта має бути як у міській, так і у сільській місцевості, незалежно від того, де проживає учень".

Раніше повідомлялося, що за інформацією Міносвіти, на зарплати вчителям у регіони піде понад 51 мільйон субвенції. Це буде зроблено з метою уникнення заборгованості із зарплати педагогам.

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