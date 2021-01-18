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18 січня 2021, 14:30 9

В уряді хочуть підвищити зарплати працівникам органів місцевого самоврядування

18 січня 2021, 14:30 9
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Планується, що посадовий оклад спеціаліста обласного рівня збільшиться до 4 670 гривень (зараз - 4 500 гривень)
Планується, що посадовий оклад спеціаліста обласного рівня збільшиться до 4 670 гривень (зараз - 4 500 гривень)
Фото: КМУ
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Кабінет міністрів планує внести зміни до постанови про умови оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади (від 9 березня 2006 року № 268). Проєкт постанови направлений на погодження профспілок.

Як пише RegioNews, про це повідомляється на сайті Федерації профспілок України.

Проєктом постанови передбачається переглянути найнижчі розміри посадових окладів посадових осіб органів місцевого самоврядування (провідному спеціалісту, спеціалісту І категорії, спеціалісту II категорії та спеціалісту) обласного та районного рівня. Підвищення відбудеться виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад.

Зокрема, посадовий оклад спеціаліста обласного рівня збільшиться до 4 670 гривень (зараз - 4 500 гривень).

Водночас посадовий оклад голови обласної ради, київського міського голови залишається на рівні 19 360 гривень.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року Зеленський зняв обмеження на розмір зарплат у державних компаніях.

Україна зарплати гроші уряд Чиновник
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