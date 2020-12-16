Зарплати вчителів і медиків наступного року зростуть на чверть - Шмигаль

Глава Уряду обіцяє, що витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними

Глава Уряду обіцяє, що витрати на медицину у 2021 році будуть рекордними

Фото: Кабмін

У 2021 році планується збільшити на 25% зарплати вчителів, а видатки на освіту у державному бюджеті збільшено на 26 млрд грн у порівнянні з 2020 роком.

Про це під час засідання Кабінету міністрів розповів премʼєр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

Основне збільшення витрат припадає на медицину й освіту. У 2021 році в Україні будуть рекордні витрати на медицину в обсязі практично 160 млрд грн, на 30 млрд грн більше, ніж цього року, і майже на 65 млрд більше, ніж у 2019-му. За два роки фінансування медицини зросте більш ніж на 60%", - сказав він.

Прем'єр додав, що в 2021 році зарплати медикам підвищать на 30%.

За його словами, майже 3 млрд грн будуть спрямовані на ремонт і будівництво шкіл, обладнання їх технікою та забезпечення підручниками.

Також Кабмін планує затвердити рішення щодо закупівлі у 2021 році шкільних автобусів на суму близько 450 млн грн.

При цьому на наступний рік ми плануємо дообладнати 210 приймальних відділень опорних лікарень, закупити майже 450 швидких. Фінансування боротьби з коронавірусом буде забезпечено на належному рівні. Держава продовжить забезпечувати безкоштовне лікування і всі витрати на зарплати медиків", - додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні у 2021 році з'явиться аграрне міністерство, - Шмигаль.