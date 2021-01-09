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09 січня 2021, 13:00 22

У МОЗ пояснили, чому в супермаркетах не можна торгувати певними товарами

09 січня 2021, 13:00 22
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Із 100 відвідувачів супермаркету лише 40 планують купити харчі або засоби гігієни
Із 100 відвідувачів супермаркету лише 40 планують купити харчі або засоби гігієни
Фото: із відкритих джерел
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Рішення про заборону торгівлі іграшками, одягом та низкою інших категорій товарів було прийняте, щоб скоротити число покупців і контактів між ними, а не тому, що нібито на них активніше поширюється COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, логіка обмеження ґрунтується на законах епідеміології, і після заборони із 100 людей, які гіпотетично планують відвідати супермаркет, 60 відмовляться від його відвідування.

Якщо ми забороняємо реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку інфікуватися. Тобто зі ста людей, які могли бути в супермаркеті і контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що цигарки і батарейки можна купити в кіосках, робота яких не заборонена, оскільки вони не проводять приймання відвідувачів.

Степанов стверджує, що, якби зараз не був запроваджений посилений карантин, "вже за кілька тижнів довелося б вводити дійсно більш жорсткий карантин із повною забороною деяких речей в країні”.

Нагадаємо, опівночі 8 січня в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.

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