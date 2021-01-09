У МОЗ пояснили, чому в супермаркетах не можна торгувати певними товарами

Із 100 відвідувачів супермаркету лише 40 планують купити харчі або засоби гігієни

Із 100 відвідувачів супермаркету лише 40 планують купити харчі або засоби гігієни

Фото: із відкритих джерел

Рішення про заборону торгівлі іграшками, одягом та низкою інших категорій товарів було прийняте, щоб скоротити число покупців і контактів між ними, а не тому, що нібито на них активніше поширюється COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, логіка обмеження ґрунтується на законах епідеміології, і після заборони із 100 людей, які гіпотетично планують відвідати супермаркет, 60 відмовляться від його відвідування.

Якщо ми забороняємо реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовляють їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, наражаючи на небезпеку інфікуватися. Тобто зі ста людей, які могли бути в супермаркеті і контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що цигарки і батарейки можна купити в кіосках, робота яких не заборонена, оскільки вони не проводять приймання відвідувачів.

Степанов стверджує, що, якби зараз не був запроваджений посилений карантин, "вже за кілька тижнів довелося б вводити дійсно більш жорсткий карантин із повною забороною деяких речей в країні”.

Нагадаємо, опівночі 8 січня в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.