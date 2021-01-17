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17 січня 2021, 16:14 4

Ткаченко розповів, коли очікувати на відкриття громадських закладів та кінотеатрів

17 січня 2021, 16:14 4
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Питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни
Питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни
Фото: з відкритих джерел
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Очільник міністерства культури Олександр Ткаченко пояснив, коли в Україні запрацюють кінотеатри та громадські заклади. Так, вони мають відкрити двері для відвідувачів з 25 січня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Telegram-канал міністра.

Обговорили з Прем’єр-міністром заяву щодо можливого карантину до кінця 2021 року. Прем’єр запевнив, як тільки Україна знову повернеться до адаптивного карантину (попередньо, з 25 січня), сфери культури, гостинності та креативні індустрії зможуть працювати", - написав міністр.

Він додав, що заклади будуть працювати з дотриманням усіх правил карантину та з урахуванням статистики захворюваності в країні.

Ткаченко також повідомив, що питання продовження карантину вирішуватиметься впродовж весни. Однак, у будь-якому випадку обмеження будуть сталими, що дозволить бізнесу прогнозувати й планувати свою діяльність.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що МОЗ не буде наполягати на продовженні карантину після 25 січня.

Також повідомлялося, що після 24 січня карантин не скасують, його продовжать до кінця лютого.

Мінкульт финансы робота кінотеатри локдаун
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