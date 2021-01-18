Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть
При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть
Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня. При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.
Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.
Станом на зараз поточний карантин запроваджений до кінця лютого.
"Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - пояснив Шмигаль і додав, що "карантин дуже довго триватиме цього року".
Нагадаємо, що з 14 січня в Україні почали штрафувати підприємців за відсутність масок у клієнтів.
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