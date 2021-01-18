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Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня
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18 січня 2021, 10:58 34

Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня

18 січня 2021, 10:58 34
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При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть
При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть
Фото: flickr
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Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня. При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль.

Станом на зараз поточний карантин запроваджений до кінця лютого.

"Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - пояснив Шмигаль і додав, що "карантин дуже довго триватиме цього року".

Нагадаємо, що з 14 січня в Україні почали штрафувати підприємців за відсутність масок у клієнтів.

карантин
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