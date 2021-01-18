Кабмін хоче продовжити адаптивний карантин до 31 березня

При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть

При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть

Фото: flickr

Кабінет міністрів має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до 31 березня. При цьому посилений карантин після 24 січня продовжувати не будуть.

Як передає RegioNews, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль. Станом на зараз поточний карантин запроваджений до кінця лютого. "Швидше за все, ми продовжимо його до 31 березня тією ж постановою. Поки немає підстав скасовувати адаптивний карантин. Хвороба не зникла", - пояснив Шмигаль і додав, що "карантин дуже довго триватиме цього року". Нагадаємо, що з 14 січня в Україні почали штрафувати підприємців за відсутність масок у клієнтів.

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