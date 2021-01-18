Фонд держмайна заявляє про ризик втрати 12 млрд грн через "скоординований опір силовиків та олігархічних груп"

ФДМУ стверджує, що минулого тижня правоохоронці, скоординовані олігархічними групами, зробили спробу незаконного тиску на ПрАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"

ФДМУ стверджує, що минулого тижня правоохоронці, скоординовані олігархічними групами, зробили спробу незаконного тиску на ПрАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія"

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За твердженням ФДМУ, дії правоохоронців часто мають протиправний характер, можуть призвести до згортання приватизаційного процесу в 2021 році й становлять ризики втрати 12 млрд грн бюджетних надходжень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Фонд державного майна України.

Фонд державного майна (ФДМ) України на чолі з Дмитром Сенниченком висловлює занепокоєння щодо дій правоохоронців, спрямованих на дестабілізацію роботи державних підприємств, зокрема ПрАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), в управління якого передано Вільногірський гірничо-металургійний комбінат (ВГМК, Дніпропетровська обл.) та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (ІГЗК, Житомирська обл.).

Відповідно до прес-релізу ФДМ, такі дії часто мають протиправний характер, можуть призвести до згортання приватизаційного процесу в 2021 році й становлять ризики втрати 12 млрд грн бюджетних надходжень.

Водночас зазначається, що Фонд зможе забезпечити ці надходження вже в першому півріччі-2021 - в разі зупинення скоординованої протидії силових органів та олігархічних груп.

ФДМ рішуче засуджує будь-які спроби зупинити та відкотити назад приватизацію держмайна з боку правоохоронних органів, колишніх тіньових власників та олігархічних груп. Будь-яка спроба неправового тиску на підприємства ставить під загрозу процес побудови ринкової та інвестиційної привабливої економіки в Україні. Роздержавлення економіки – пріоритет президента та уряду України, а також частина міжнародних зобов’язань України, - заявив Сенниченко, слова якого наводить прес-служба ФДМ.

При цьому нагадується, що минулого тижня правоохоронці, скоординовані олігархічними групами, зробили спробу незаконного тиску на ОГХК. Зазначено також, що представники правоохоронних органів під час проведення слідчих дій вчинили низку безпрецедентних процесуальних порушень. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження, зареєстрованого в серпні минулого року, ще до скоєння нібито протиправних дій.

На думку ФДМ, цей епізод є частиною великої кампанії з тиску на ОГХК і дискредитації підприємства. Протягом декількох місяців менеджмент ОГХК обвинувачують у нібито постачаннях продукції на окуповані території, а навесні 2020 року керівництво відчувало залякування: зловмисники вдалися до підпалу автомобіля одного з керівників підприємства, а також викрали робочу документацію і техніку.

Водночас наголошується, що ОГХК продемонструвала рекордні показники чистого прибутку в 2020 році - 600 млн грн, що вшестеро більше, ніж показники 2018-го і 2019 років. Процес виставлення компанії на прозорий аукціон перебуває на фінальному етапі. Він очікується в першому кварталі 2021 й обіцяє стати найбільшою приватизацією в Україні з часів продажу "Криворіжсталі". Приватизація цього активу також передбачена в Меморандумі України з МВФ. Попередню зацікавленість у приватизаційному аукціоні висловили, зокрема, 16 провідних іноземних компаній. Очікується, що стартова ціна становитиме декілька мільярдів гривень.

Як повідомлялося, приватизація лише спиртзаводів поповнила бюджет на понад мільярд гривень.

Водночас, наприкінці минулого року у Кабміні пояснили, чому в Україні у 2020-му не відбулася велика приватизація. Якраз 2021-го очікується залучення 12 млрд грн від приватизації.