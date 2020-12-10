У Кабміні пояснили, чому в Україні цьогоріч не відбулася велика приватизація

Наступного року очікується залучення 12 млрд грн від приватизації

Наступного року очікується залучення 12 млрд грн від приватизації

Фото: з відкритих джерел

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у цьому році великої приватизації не відбулось через пандемію, економічну кризу та побоювання уряду, що впадуть ціни на об'єкти приватизації, але у наступному році очікують на залучення 12 млрд грн від приватизації.

Як передає RegioNews, про це йдеться у публікації "Української правди".

"На початку року було прийнято рішення, оскільки пандемія, інвестори мають обмеження в пересуваннях, діях тощо, плюс економічна криза, то ми переживали, що ціни впадуть як на нерухомість, так і на об’єкти великої приватизації. Ну і крім цього такі об’єкти потребують великої підготовки, бо навколо них є маса неузгодженої документації, судових рішень, спорів і так далі. Фонд держмайна зараз цим займається", - розповів він.

За його словами, готель "Дніпро" був найкращим варіантом: у нього чисті документи, його можна було швидко виставити на продаж. "Це була своєрідна проба, як відреагує ринок. При тому, що "Дніпро" не відносився до великої приватизації. Це об’єкт малої приватизації, який, правда, продали дорожче, ніж деякі об’єкти великої", - пояснив Шмигаль.

На наступний рік влада готує шість об’єктів великої приватизації й близько 30 об’єктів середньої приватизації. Таких "малих" об’єктів, як спиртзаводи, готується кілька сотень.

У наступному році ми очікуємо на залучення 12 мільярдів гривень від приватизації", - наголосив він.

Раніше повідомлялось, що Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - це українська розробка, якою починають користуватись європейські країни.