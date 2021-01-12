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12 січня 2021, 19:01 184

В поліції розповіли, як походять "бурштинові рейди" на Рівненщині і що вже вилучили

12 січня 2021, 19:01 184
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Правоохоронці планують проводити такі відпрацювання на постійній основі
Правоохоронці планують проводити такі відпрацювання на постійній основі
Фото: Нацполіція
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У вівторок, 12 січня у північних районах Рівненської області розпочалося  масштабне відпрацювання території з протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю. За пів дня правоохоронці вилучили два десятки кустарних мотопомп, обладнання та каміння.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Рівненської області, передає RegioNews.

Під час проведення операції правоохоронці перевірили вісім урочищ та провели низку обшуків. До відділків доставили 25 затриманих зловмисників.

Під час відпрацювань виявили та вилучили 20 мотопомп кустарного виробництва, близько чотирьох кілограмів бурштину, один з каменів — вагою 1 кілограм 690 грамів, 41 шланг, 40 тичок та інше обладнання для незаконного видобутку", - йдеться в повідомленні.

В поліції уточнили, що мотопомпи та обладнання використовували у незаконному видобутку бурштину.

Нагадаємо, на Рівненщині поліція буде проводити "бурштинові” рейди. До рейдів будуть залучати поліцейський спецназ, Нацгвардію та спеціальну техніку.

обшуки поліція перевірки бурштин правоохоронці Рівненська область
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