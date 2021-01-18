Фонд госимущества заявляет о риске потери 12 млрд грн из-за "скоординированного сопротивления силовиков и олигархических групп"

ФГИУ утверждает, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, предприняли попытку незаконного давления на ЧАО "Объединенная горно-химическая компания"

ФГИУ утверждает, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, предприняли попытку незаконного давления на ЧАО "Объединенная горно-химическая компания"

Фото из открытых источников

По утверждению ФГИУ, действия правоохранителей часто имеют противоправный характер, могут привести к сворачиванию приватизационного процесса в 2021 году и составляют риски потери 12 млрд грн бюджетных поступлений.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Фонд государственного имущества Украины.

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины во главе с Дмитрием Сенниченко выражает беспокойство относительно действий правоохранителей, направленных на дестабилизацию работы государственных предприятий, в частности ЧАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого передан Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.).

Согласно пресс-релизу ФГИ, такие действия часто имеют противоправный характер, могут привести к сворачиванию приватизационного процесса в 2021 году и составляют риски потери 12 млрд грн бюджетных поступлений.

В то же время отмечается, что Фонд сможет обеспечить эти поступления уже в первом полугодии-2021 - в случае приостановления скоординированного противодействия силовых органов и олигархических групп.

ФГИ решительно осуждает любые попытки остановить и откатить назад приватизацию госимущества со стороны правоохранительных органов, бывших теневых собственников и олигархических групп. Любая попытка неправового давления на предприятия ставит под угрозу процесс построения рыночной и инвестиционной привлекательной экономики в Украине. Разгосударствление экономики – приоритет президента и правительства Украины, а также часть международных обязательств Украины, - заявил Сенниченко, слова которого приводит пресс-служба ФГИ.

При этом напоминается, что на прошлой неделе правоохранители, скоординированные олигархическими группами, предприняли попытку незаконного давления на ОГХК. Указано также, что представители правоохранительных органов во время проведения следственных действий совершили ряд беспрецедентных процессуальных нарушений. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства, зарегистрированного в августе прошлого года, еще до совершения якобы противоправных действий.

По мнению ФГИ, этот эпизод является частью большой кампании по давлению на ОГХК и дискредитации предприятия. В течение нескольких месяцев менеджмент ОГХК обвиняют в якобы поставках продукции на оккупированные территории, а весной 2020 года руководство ощущало запугивание: злоумышленники прибегли к поджогу автомобиля одного из руководителей предприятия, а также похитили рабочую документацию и технику.

В то же время отмечается, что ОГХК продемонстрировала рекордные показатели чистой прибыли в 2020 году - 600 млн грн, что в шесть раз больше, чем показатели 2018-го и 2019 годов. Процесс выставления компании на прозрачный аукцион находится на финальном этапе. Он ожидается в первом квартале 2021 и обещает стать крупнейшей приватизацией в Украине со времен продажи "Криворожстали". Приватизация этого актива также предусмотрена в Меморандуме Украины с МВФ. Предварительную заинтересованность в приватизационном аукционе выразили, в частности, 16 ведущих иностранных компаний. Ожидается, что стартовая цена составит несколько миллиардов гривен.

Как сообщалось, приватизация только спиртзаводов пополнила бюджет более чем на миллиард гривен.

В то же время, в конце прошлого года в Кабмине объяснили, почему в Украине в 2020-м не состоялась большая приватизация. Как раз в 2021-м ожидается привлечение 12 млрд грн от приватизации.