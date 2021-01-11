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11 січня 2021, 12:31 7

Глава "Укроборонпрому" Гусєв заявив, що концерн об'єднав у 6 холдингів 65 підприємств

11 січня 2021, 12:31 7
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За словами Гусєва, в умовах ринкової економіки концерн, у тому вигляді, в якому він існує сьогодні, виявився не ефективним
За словами Гусєва, в умовах ринкової економіки концерн, у тому вигляді, в якому він існує сьогодні, виявився не ефективним
Фото з відкритих джерел
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Державний концерн «Укроборонпром», до складу якого входять 137 підприємств, на сьогодні являє собою симбіоз багатих і бідних підприємств, серед яких прибуткових нікчемно мало - 28 зі 137, та засилля бідних.

Як інформує RegioNews, про це написав генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв у свому блозі на "Економічній правді".

"На сьогодні більшість підприємств "Укроборонпрому" фактично виживають, якщо не вмирають. 137 підприємств, з яких 21 – на тимчасово окупованій території, – це симбіоз багатих і бідних. 28 компаній генерують 98% виручки, решта – живуть у режимі боргів, в т.ч. із зарплати, відсутності обігових грошей та замовлень, низької ліквідності", - зазначив він.

За словами Гусєва, в умовах ринкової економіки концерн, у тому вигляді, в якому він існує сьогодні, виявився не ефективним.

"Ми поставили у центр продукт, який потрібен Збройним силам України – і отримали контур майбутнього сучасного оборонного холдингу. Холдингу, що прийде на зміну нинішньому концерну. Зі 137 компаній концерну ми виділили 65, які об'єднали у 6 холдингів", - зазначив він.

З рештою підприємств, за слова Гусєва, доведеться "прощатися".

"Деякі підуть на приватизацію, адже вони виготовляють продукцію невійськового призначення, а деякі припинять своє існування. Допоки ми виготовляємо продукти для старої війни, ми не готові до війни майбутнього", - підкреслив очільник "Укроборонпрому".

Нагадаємо, 3 грудня Юрій Гусєв був призначений гендиректором "Укроборонпрому".

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