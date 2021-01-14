У Києві викрили "приватних детективів", які збували інформацію із закритих баз даних

Організував нелегальний бізнес колишній співробітник Нацполіції

Організував нелегальний бізнес колишній співробітник Нацполіції

Фото: СБУ

У Києві правоохоронці припинили діяльність приватного детективного агентства, представники якого реалізовували інформацію із закритих баз даних правоохоронних та органів державної влади.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що організував нелегальний бізнес колишній співробітник Нацполіції під виглядом "міжнародного детективного агентства".

До складу угруповання входили діючі та колишні працівники правоохоронних та контролюючих органів, у тому числі керівник одного зі структурних підрозділів регіонального управління ДПС України, чиновник державної кредитно-фінансової установи та менеджери однієї з вітчизняних страхових компаній", - йдеться у повідомленні.

Агентство спеціалізувалося на незаконному збуті інформації з баз даних "Безпечна столиця" КМДА про пересування транспортних засобів, даних банківських установ, Державної податкової служби, Національної поліції, Державної прикордонної служби, органів юстиції.

Правоохоронці задокументували 9 фактів систематичного збуту даних через підконтрольний анонімний канал одного з популярних месенджерів.

Наразі слідчі дії тривають. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру організатору нелегального бізнесу та його співучасникам.

Нагадаємо, раніше в СБУ підтвердили, що справу щодо держзради Кучми та Єрмака закрили.