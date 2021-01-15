Житомирська поліція запевняє, що штурму адмінбудівель сьогодні не було

Правоохоронці кажуть, що в облраду просто зайшли громадяни і незначно пошкодили турнікет

Правоохоронці кажуть, що в облраду просто зайшли громадяни і незначно пошкодили турнікет

Фото: скріншот відео

У поліції Житомирської області зазначили, що у місті не було штурму чи захоплення жодних адміністративних будівель.

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