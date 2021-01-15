Житомирська поліція запевняє, що штурму адмінбудівель сьогодні не було
У поліції Житомирської області зазначили, що у місті не було штурму чи захоплення жодних адміністративних будівель.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку поліції Житомирської області.
Звертаємо вашу увагу, що штурму чи захвату жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не було. Громадяни, учасники пікетувальної акції, зайшли до приміщення Житомирської облдержадміністрації та обласної ради, при цьому було незначно пошкоджено турнікет, - йдеться у повідомленні.
Поліцейські зареєстрували подію та проводять перевірку її обставин.
Шановні журналісти! Звертаємо вашу увагу, що штурму чи захвату жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не...Posted by Поліція Житомирської області on Friday, January 15, 2021
Раніше повідомлялося, що у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради, про що згодом з’явилось відео.