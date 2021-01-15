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15 січня 2021, 20:28 38

Житомирська поліція запевняє, що штурму адмінбудівель сьогодні не було

15 січня 2021, 20:28 38
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Правоохоронці кажуть, що в облраду просто зайшли громадяни і незначно пошкодили турнікет
Правоохоронці кажуть, що в облраду просто зайшли громадяни і незначно пошкодили турнікет
Фото: скріншот відео
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У поліції Житомирської області зазначили, що у місті не було штурму чи захоплення жодних адміністративних будівель.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку поліції Житомирської області.

Звертаємо вашу увагу, що штурму чи захвату жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не було. Громадяни, учасники пікетувальної акції, зайшли до приміщення Житомирської облдержадміністрації та обласної ради, при цьому було незначно пошкоджено турнікет, - йдеться у повідомленні.

Поліцейські зареєстрували подію та проводять перевірку її обставин.

Шановні журналісти! Звертаємо вашу увагу, що штурму чи захвату жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не...

Posted by Поліція Житомирської області on Friday, January 15, 2021

Раніше повідомлялося, що у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради, про що згодом з’явилось відео.

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