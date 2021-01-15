Житомирская полиция уверяет, что штурма админзданий сегодня не было
В полиции Житомирской области отметили, что в городе не было штурма или захвата никаких административных зданий.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу полиции в Житомирской области.
Обращаем ваше внимание, что штурма или захвата никаких административных зданий 15 января в Житомире не было. Граждане, участники пикетной акции, зашли в помещение Житомирской облгосадминистрации и областного совета, при этом было незначительно поврежден турникет, - говорится в сообщении.
Полицейские зарегистрировали событие и проводят проверку его обстоятельств.
Шановні журналісти! Звертаємо вашу увагу, що штурму чи захвату жодних адміністративних будівель 15 січня у Житомирі не...Posted by Поліція Житомирської області on Friday, January 15, 2021
Ранее сообщалось, что в Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета, о чем впоследствии появилось видео.