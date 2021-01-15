Житомирская полиция уверяет, что штурма админзданий сегодня не было

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу полиции в Житомирской области.

Обращаем ваше внимание, что штурма или захвата никаких административных зданий 15 января в Житомире не было. Граждане, участники пикетной акции, зашли в помещение Житомирской облгосадминистрации и областного совета, при этом было незначительно поврежден турникет, - говорится в сообщении.