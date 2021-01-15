У Дніпрі "тарифний мітинг" зажадав відставки уряду в повному складі

Вимоги в письмовому вигляды передали в ОДА

Вимоги в письмовому вигляды передали в ОДА

Фото: Наше місто

«Тарифний мітинг» в Дніпрі пройшов перед будівлею обласної адміністрації, серед протестувальників - громадські активісти, представники релігійних організацій, багато пенсіонерів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Наше Місто".

Учасники "тарифного мітингу" в Дніпрі обурені підняттям тарифів, не вірять у те, що на час карантину або до кінця опалювального сезону ціна буде зафіксована на рівні 6,99 грн за кубометр, як два дні тому заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Також мітингувальників обурює пункт доставки газу і його оплата, вони впевнені, що такого пункту немає в договорах, а нові з ними ніхто не укладав.

Узагальнені вимоги озвучила віце-президент ГО "Рух #ВільнаДоля" Любов Ферлыковська.

Відправити у відставку Кабінет Міністрів України в повному складі, спираючись на рішення Конституційного Суду України № 5 від 20 березня 2002р. — відповідно ст. 22 КУ 2. Забезпечити виконання умов сплати всіх комунальних тарифів в обсязі не більше 15% від сукупності доходу кожного громадянина України — постанова ВРУ від 18 березня 1999р. № 512 — XIV. 3. Постачальникам комунальних послуг надати вартість (кошторис) після і договір між постачальником і споживачем. Зобов'язати постачальні компанії надати копії правовстановлюючих документів Надати відомості компаній постачальників комунальних послуг, про їх сплату в бюджет країни всіх рівнів, - сказала Ферлыковська.

Радник голови Дніпропетровської ОДА Максим Беспальчук під час мітингу повідомив, що в Україні ціну на газ для споживачів планують зафіксувати.

Мітингувальники підписали вимоги і передали їх в ОДА. Документи були прийняті і зареєстровані.

Як повідомлялося раніше, сьогодні Україну охопили тарифні протести: люди вийшли на мітинги в семи регіонах.

У Києві акцію протесту підтримали учасники руху "SaveФОП": у столиці на Майдані - мітинг: люди вимагають зниження тарифів на комуналку

Сьогодні ж у Житомирі мітингувальники штурмом взяли будівлю облради.