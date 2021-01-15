Херсонська міськрада вимагає від влади не підвищувати тарифи

Депутати вважають неприпустимим підвищення тарифів в умовах економічної кризи

Депутати вважають неприпустимим підвищення тарифів в умовах економічної кризи

Фото: із відкритих джерел

У Херсоні депутати міської ради під час позачергової сесії підтримали звернення до президента та прем’єр-міністра щодо неприпустимості підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це повідомляє Укрінформ, передає RegioNews.

Депутати міської ради висловили протест проти зростання у 2021 році тарифів для населення.

Вони нагадали про обіцянку влади під час запровадження карантину, що до його закінчення тарифи на комунальні послуги підвищуватися не будуть.

Питання зміни тарифів для населення можливо розглядати лише після виходу нашої держави з кризи, відновлення у повному обсязі роботи всіх галузей економіки, стабільної ситуації на ринку праці, зростання рівня доходів і життя громадян”, - йдеться в тексті звернення.

Нагадаємо, у Херсонській облраді розповіли, чому "тарифну сесію" скликають аж на 21 січня.

Читайте також: Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Херсонську облраду.