В Днепре "тарифный митинг" потребовал отставки правительства в полном составе

Требования в письменном виде передали в ОГА

Требования в письменном виде передали в ОГА

Фото: Наше мисто

«Тарифный митинг» в Днепре прошёл перед зданием областной администрации, среди протестующих - общественные активисты, представители религиозных организаций, много пенсионеров.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Наше Місто".

Участники "тарифного митинга" в Днепре возмущены поднятием тарифов, не верят в то, что на время карантина или до конца отопительного сезона цена будет зафиксирована на уровне 6,99 грн за кубометр, как два дня назад заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Также митингующих возмущает пункт доставки газа и его оплата, они уверены, что такого пункта нет в договорах, а новые с ними никто не заключал.

Обобщённые требования озвучила вице-президент ГО "Рух #ВільнаДоля" Любовь Ферликовская.

Отправить в отставку Кабинет Министров Украины в полном составе, опираясь на решение Конституционного Суда Украины № 5 от 20 марта 2002г. — соответственно ст. 22 КУ 2. Обеспечить выполнение условий уплаты всех коммунальных тарифов в объеме не более 15% от совокупности дохода каждого гражданина Украины — постановление ВРУ от 18 марта 1999г. № 512 — XIV. 3. Поставщикам коммунальных услуг предоставить стоимость (смета) после и договор между поставщиком и потребителем. Обязать снабжающие компании предоставить копии правоустанавливающих документов Предоставить сведения компаний поставщиков коммунальных услуг, об их уплате в бюджет страны всех уровней, - сказала Ферликовская.

Советник председателя Днепропетровской ОГА Максим Беспальчук во время митинга сообщил, что в Украине цену на газ для потребителей планируют зафиксировать.

Митингующие подписали требования и передали их в ОГА. Документы были приняты и зарегистрированы.

Как сообщалось ранее, сегодня Украину охватили тарифные протесты: люди вышли на митинги в семи регионах.

В Киеве акцию протеста поддержали участники движения "SaveФОП": в столице на Майдане - митинг: люди требуют снижения тарифов на коммуналку

Сегодня же в Житомире митингующие штурмом взяли здание облсовета.