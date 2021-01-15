У столиці на Майдані - мітинг: люди вимагають зниження тарифів на комуналку

Акцію протесту підтримали учасники руху "SaveФОП"

Акцію протесту підтримали учасники руху "SaveФОП"

Фото: Страна

Вранці в п'ятницю, 15 січня, на Майдані Незалежності в Києві проходить акція протесту проти підвищення тарифів на комунальні послуги "СТОП тарифний геноцид", яку підтримали учасники руху "SaveФОП".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Страну".

Акція розпочалася о 10:00. До цього часу на центральній площі столиці зібралося вже близько 50 осіб. Мітингувальники вимагають, щоб президент Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, керівництво НАК "Нафтогаз", НКРЕКП ініціювали реальне зменшення тарифів на газ і його розподіл.

"Кабінет Міністрів повинен скасувати свою постанову №1325 від 28.12.2020, яке підвищує вартість електроенергії для населення", - заявляють учасники протесту.

Учасники акції впевнені, що РНБО невідкладно повинен розглянути і ініціювати повернення газотранспортних і газорозподільних мереж у власність місцевих громад на їх території, які зараз перебувають у користуванні приватних акціонерних компаній.

Лідер руху "SaveФОП" Сергій Доротич впевнений, що підвищення тарифів призведе до підвищення вартості товарів та послуг.

"Мені не вистачає пенсії, щоб оплатити ці тарифи. Я отримую 2 300 грн, а мені прийшла платіжка за комунальні 3 900 грн. Як мені не виходити на акції протесту", - обурюється пенсіонерка Тетяна Іванівна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на столичному Майдані готують акцію проти "тарифного геноциду".